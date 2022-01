USA: Runął most w Pittsburghu tuż przez wizytą Bidena. Prezydent miał mówić o stanie infrastruktury

Władze potwierdziły zawalenie się mostu, pojawiły się zdjęcia kilku zniszczonych samochodów. - Rannych zostało 10 osób, trzy trafiły do szpitala. Obrażenia, jakich doznały, nie zagrażają ich życiu - mówił szef miejscowej straży pożarnej, Darryl Jones.

Dobrą rzeczą jest to, że nie było ofiar śmiertelnych – dodał burmistrz miasta Ed Gainey. Powiedział on, że most, który został zbudowany w 1970 roku, był sprawdzany we wrześniu 2021 roku.

W okolicy unosił się silny zapach gazu ziemnego. Pobliskie domy były na jakiś czas ewakuowane.

Sekretarz prasowy Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że ​​prezydent Biden jest wdzięczny ratownikom, którzy pospieszyli na pomoc kierowcom, którzy byli w tym czasie na moście. "Prezydent będzie kontynuował podróż zaplanowaną podróż" – napisała na Twitterze.