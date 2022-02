USA: Prywatna firma ma dowody, że Rosja wycofała część sprzętu wojskowego, ale przysłała nowy

NATO jest zaniepokojone tym, że Rosja próbuje stworzyć pretekst do zbrojnego ataku na Ukrainę.

- Wciąż nie ma jasności ani pewności co do rosyjskich intencji – powiedział sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Mają wystarczająco dużo żołnierzy, wystarczające możliwości, aby rozpocząć inwazję na Ukrainę z bardzo krótkim czasem ostrzeżenia lub bez niego – powiedział dziennikarzom w siedzibie NATO w Brukseli. To właśnie sprawia, że ​​sytuacja jest tak niebezpieczna.

Moskwa zaprzecza zachodnim oskarżeniom, że planuje napaść na swojego sąsiada i powiedziała w tym tygodniu, że wycofuje część z ponad 100 tys. żołnierzy, które wysłała na ten obszar. Urzędnicy Kremla, wraz z rosyjskimi mediami, posunęli się nawet tak daleko, że kpili z zachodnich serwisów informacyjnych za niepoprawne wytypowanie dnia, w którym Ukraina zostanie zaatakowana.

Zdaniem amerykańskich źródeł wywiadowczych Rosjanie nie tylko nie wycofują z rejonu granic z Ukrainą swoich wojsk, ale wręcz przybywa tam nowych oddziałów. Nie ma więc mowy o deeskalacji napięcia, o co Zachód apeluje do Moskwy.