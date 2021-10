USA. Prokurator wyjaśniająca dramat na planie filmowym, na którym zginęła Halyna Hutchins: Nie wykluczam postawienia zarzutów karnych.

Prokurator okręgowy kalifornijskiego hrabstwa Santa Fe nie wyklucza postawienia zarzutów karnych po niedawnej strzelaninie na planie filmowym, której ofiarą padła odpowiedzialna za zdjęcia Halyna Hutchins. Aktor Alec Baldwin wypalił z pistoletu, o którym powiedziano mu, że nie jest naładowany. Carmack-Altwies mówi, że ​​śledztwo skupia się na ustaleniu, jaki pocisk zabił Halynę Hutchins i kto go umieścił w broni.

- Na planie było dużo kul i musimy dowiedzieć się, jakie one były – dodała Carmack-Altwies. Detektywi odzyskali trzy rewolwery, łuski i amunicję – w pudełkach, luzem i w saszetce.

Carmack-Altwies nie zgodziła się z opisami broni palnej użytej w incydencie jako rekwizyt, co mogło dawać mylące wrażenie, że był to prawdziwy pistolet. - To była legalna broń – mówiła, nie wymieniając konkretnie, jakiego rodzaju broni palnej użyto.