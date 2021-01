USA: Pracownik centrum medycznego zniszczył 500 dawek szczepionki na Covid-19. Trafił za kraty

Szczepionka na koronawirusa. Oto przywileje, na które mogą liczyć zaszczepione osoby [LISTA] [29.12.2020]

Szczepionki na koronawirusa dotarły już do Polski. Od 27 grudnia 2020 ruszył Narodowy Program Sczepień. Jak przewiduje rząd, do końca stycznia łącznie będziemy mieli w kraju około 1,5 mln szczepionek, co pozwoli zaszczepić ok. 750 tys. osób. Na jakie przywileje będą mogły liczyć osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi? Szczegóły ujawniono w rozporządzeniu, które już weszło w życie.