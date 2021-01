USA: Pracownik centrum medycznego zniszczył 500 dawek szczepionki na Covid-19. Trafił za kratki

Pół tysiąca dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi trzeba było wyrzucić do kosza w jednym z miasteczek w amerykańskim stanie Wisconsin. Powód? Jeden z pracowników centrum medycznego celowo wyjął zapas szczepionki z lodówki, przez to uległa ona zepsuciu. Pracownicy Aurora Medical Center w Grafton są oburzeni zachowaniem swojego kolegi. Mężczyzna, który przyznał się do wyjęcia kilkuset dawek szczepionki z lodówki został najpierw zwolniony z pracy, potem aresztowano go. - Jesteśmy bardziej niż rozczarowani, że działania tej osoby spowodują opóźnienie zaszczepienia ponad 500 osób - głosi oświadczenie centrum medycznego.

Farmaceuta szpitalny został aresztowany pod zarzutem sabotowania ponad 500 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi poprzez celowe wyjęcie ich z lodówki aby je zniszczyć - poinformowały władze policyjne i medyczne. Policja nie ujawniła nazwiska farmaceuty, który wyjął z lodówki 57 fiolek szczepionki, każda z nich zawierała 10 dawek.