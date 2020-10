USA: Policjant oskarżony o zabójstwo George'a Floyda wpłacił 1 mln dolarów kaucji i wyszedł na wolność

Koszalin: Ponowny proces Marka K. - nie było zabójstwa, ale będzie dożywocie?

W Koszalinie rozpoczął się na nowo proces Marka K., który przez kilka miesięcy bił, głodził i gwałcił synów swojej partnerki - pisze Onet. Do zdarzeń dochodziło w hostelu ofiar dla przemocy w Drawsku Pomorskim. Czy będzie to pierwszy wyrok dożywocia w sprawie, w której nie doszło do zabójstwa?