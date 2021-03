USA: Pfizer testuje szczepionkę przeciwko Covid-19 na dzieciach w wieku od 5 do 11 lat

Amerykański gigant farmaceutyczny Pfizer testuje szczepionkę przeciwko Covid 19 na dzieciach w wieku od 5 do 11 lat. Informację tę podał szef firmy. Albert Bourla przyznał, że zakończono już rekrutację wolontariuszy w wieku od 12 do 15 lat i teraz koncern zajmuje się młodszymi dziećmi w wieku od 5 do 11 lat. Dane maja być dostępne do końca tego roku.

Dyrektor generalny Pfizera, powiedział NBC News: Mamy już licencję na stosowanie szczepionek dla dzieci w wieku 16 lat i starszych. Prowadzimy już próby z dziećmi w wieku 12-16 lat i mam nadzieję, że będziemy mogli mieć dane za kilka miesięcy. Planujemy również rozpoczęcie badań pediatrycznych na młodszych grupach wiekowych, od pięciu do 11 lat. Uważam, że do końca roku powinniśmy mieć dane o tej populacji.

Dzieciom w wieku sześciu lat podaje się już szczepionkę Oxford / AstraZeneca w ramach nowego badania w Wielkiej Brytanii. Naukowcy testują 300 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, aby sprawdzić, czy szczepionka wywołuje silną odpowiedź immunologiczną u młodzieży.