USA: Pfizer i BioNTech przygotował szczepionkę przeciwko koronawirusowi dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Firmy Pfizer i BioNTech zwróciły się do amerykańskich organów regulacyjnych o zezwolenie na awaryjne użycie ich szczepionki przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wyznaczyła na 26 października spotkanie zespołu doradców, by omówić wniosek, umożliwiając dzieciom w tej grupie wiekowej – liczącej około 28 milionów osób – rozpoczęcie otrzymywania dwóch dawek szczepionki Pfizera. - Ponieważ przypadków zakażeń koronawirusem dzieci w USA nadal jest bardzo dużo, to jest to ważny krok w wysiłkach przeciwko #COVID19 – napisał Pfizer na Twitterze.

Szczepionka dostała już zezwolenie na stosowanie awaryjne w USA u nastolatków w wieku od 12 do 15 lat i jest w pełni zatwierdzona przez organy regulacyjne dla osób w wieku 16 lat i starszych. Szczepionka Pfizer/BioNTech jest jedną z trzech stosowanych w USA, obok dwudawkowej Moderny i jednodawkowej Johnson & Johnson, z których żadna nie ma pełnego zatwierdzenia dla dowolnej grupy wiekowej.