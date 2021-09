USA. Orędzie Joe Bidena do narodu. Jaka będzie polityczna cena wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu?

W czasie orędzia do narodu wygłoszonego w Białym Domu Biden po raz kolejny powtórzył, że decyzja o wycofaniu armii z Afganistanu była słuszna, a akcję ewakuacyjną należy oceniać jako "nadzwyczajny sukces".

- Była to jedna z największych misji lotniczych w historii, dzięki której ponad 120 tysięcy ludzi znalazło się w bezpiecznym miejscu. To ponad dwa razy więcej niż spodziewali się eksperci. - stwierdził przywódca USA. - Żadne państwo nigdy nie zrobiło czegoś podobnego. Tylko Stany Zjednoczone miały możliwości i chęci, żeby to zrobić. - podkreślił.