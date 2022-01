USA ograniczy swoje wojska w Europie Wschodniej? Taka oferta dla Rosji jest rozważana

Administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa zaoferowanie Rosji ograniczenie obecności wojsk amerykańskich w Europie Wschodniej - informuje w piątek NBC News. Ograniczenie rozmieszczenia sił USA dotyczyłoby głównie Polski oraz państw bałtyckich. W zamian jednak Moskwa musiałaby zaoferować wzajemne i równoważne kroki w rejonie Europy Wschodniej.

Według źródeł NBC News przygotowujący się do serii dwustronnych rozmów z Rosją urzędnicy amerykańscy są gotowi zaproponować Kremlowi dyskusję na temat ograniczenia rozmieszczenia i ćwiczeń wojsk amerykańskich i rosyjskich w regionie Europy Wschodniej.

Oferta Waszyngtonu miałaby dotyczyć zakresu ćwiczeń wojskowych obu mocarstw w tym regionie, liczebności wojsk amerykańskich stacjonujących w krajach bałtyckich i Polsce, wcześniejszego i wzajemnego powiadamiania o ruchu wojsk oraz ujawnienia rosyjskiego potencjału nuklearnego (pociski Iskander) w Obwodzie Kaliningradzkim.

- Jeśli Rosja okaże się chętna do dyskusji na temat ograniczenia swojej obecności w regionie, USA będą gotowe do omówienia konkretnych posunięć - mówi NBC jeden z urzędników znający stan przygotowań USA do rozmów z Kremlem.