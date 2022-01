USA: Nowy podwariant Omikronu, nazywany "niewidzialnym" zakaża coraz więcej ludzi

Niemal w połowie Stanów Zjednoczonych istnieją już dziesiątki przypadków nowego podwariantu Covid-19, który ma być jeszcze bardziej zaraźliwy niż i tak już mocno zakaźny wariant Omikron.

Naukowcy z UT Southwestern Medical Center nazywają ten podwariant „niewidzialnym”. Dlaczego właśnie tak? Bo nie można go zidentyfikować za pomocą testu PCR, tak jak w przypadku zwykłego Omikronu. Aby go wykryć, trzeba przeprowadzić sekwencjonowanie genomowe w wyspecjalizowanym laboratorium, co jednak zajmuje sporo czasu. Najwięcej jak do tej poru przypadków „Stealth” Omikron odnotowano w Danii.

Rozprzestrzenia się bardzo szybko – mówił o nowym odkryciu dr Peter Chin-Hong, specjalista ds. chorób zakaźnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco.

Czym różni się od poprzedniego wariantu?

Czy „stealth” różni się od zwykłego Omikronu? Chin-Hong wyjaśnia: Nie wydaje się, aby ludzie byli po nim bardziej chorzy niż po znanym już Omikronie. Objawy tych dwóch są niemal identyczne. Oznacza to, że prawdopodobnie nie będzie u zakażonych utraty smaku i zapachu, duszności ani uszkodzenia płuc.