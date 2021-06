USA niedostępne dla Polaków? Informacje i zalecenia dla osób planujących podróż poza Unię Europejską

W związku z sytuacją pandemiczną na całym świecie w trakcie planowania wakacji warto wziąć pod uwagę pewne obostrzenia, które zostały wprowadzone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Na co warto zwrócić uwagę?

USA W tym roku osoby, które zaplanowały wyjazd do USA, niestety będą musiały zrezygnować ze swoich planów. Jak czytamy wszystko za sprawą Proklamacji, która weszła w życie 26 stycznia 2021 r. Według zwartych w niej obostrzeń cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Brazylia, Chiny, Iran, Republika Południowej Afryki, kraje Strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan), Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia, nie uzyskają prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie to obowiązuje do odwołania. Zasada ta nie dotyczy m.in. członków rodziny obywatela USA, stałych rezydentów i członków ich rodzin. Szczegóły dostępne są w treści Proklamacji, która będzie obowiązywać do chwili jej odwołania przez prezydenta USA.

Natomiast osoby nie będące obywatelami Stanów Zjednoczonych, które w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA nie przebywali w wyżej wymienionych krajach, obowiązuje zarządzenie Centers for Desease Control and Prevention w sprawie restrykcji wjazdowych do USA, które stanowi: Od 26 stycznia 2021 r. wszyscy podróżni w wieku 2 lat i starsi przybywający do USA drogą lotniczą, niezależnie od obywatelstwa i kraju wylotu, już przy wejściu na pokład samolotu będą zobowiązani do okazania obsłudze linii lotniczej:

- negatywnego wyniku testu na COVID-19 (w formie papierowej lub elektronicznej), do wykonania którego próbka została pobrana nie wcześniej niż 3 dni kalendarzowe przed dniem wylotu

- pozytywnego wyniku testu (w formie papierowej lub elektronicznej) oraz zaświadczenia lekarskiego dot. możliwości odbycia podróży (test wraz z zaświadczeniem stanowią tzw. dokumentację wyzdrowienia) UK Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził oficjalne rekomendacje w sprawie wznowienia zagranicznych podróży. Kraje zostały oznaczone trzema kolorami – zielonym, pomarańczowym oraz czerwonym. Barwy do poszczególnych państw przypisywane będą na podstawie obecnej w nich sytuacji epidemicznej jak i procesu szczepień. Lista objęta kolorem zielonym dotyczy krajów, do których można podróżować bez kwarantanny po powrocie.

Podział wygląda następująco: Kraje zielone – niskie ryzyko Kraje pomarańczowe – umiarkowane ryzyko Kraje czerwone (czerwona lista) – wysokie ryzyko Z racji tego, że Polska jest krajem oznaczonym kolorem pomarańczowym, osoby planujące wyjazd do wielkiej Brytanii muszą:

- wypełnić formularz lokacyjny ;

- wykupić testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii;

- wykonać test w kierunku COVID-19

- Po przyjeździe z kraju znajdującego się na pomarańczowej liście należy:

- poddać się 10-dniowej kwarantannie;

- wykonać wykupione wcześniej testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii.

KUBA Ta karaibska wyspa jest jednym z najbardziej popularnych urlopowych kierunków w ostatnim czasie. Turyści mogą podziwiać tu białe plaże, koralowe wysepki, zabytki z listy UNESCO oraz słynne cygara i rum. Jednak wszyscy, którzy w te wakacje wybierają się na Kubę muszą liczyć się z pewnymi trudnościami.

Wszyscy podróżujący na Kubę, są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem na Kubę. Posiadanie negatywnego wyniku testu nie zwalnia jednak z obowiązku poddania się ponownemu testowi na lotnisku po przylocie. Osoby z pozytywnym wynikiem testu zostaną poddane kwarantannie. Należy także posiadać rozszerzone o zakres COVID-19 ubezpieczenie. Po przylocie na Kubę należy wypełnić formularz deklaracji zdrowia, który dostaniemy na pokładzie samolotu lub lotnisku docelowym po wylądowaniu. W czasie podróży do hotelu należy zakrywać usta i nos maseczką oraz zdezynfekować dłonie. W hotelu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – dotyczy to wyłącznie obsługi. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego (min. 1 metra). DOMINIKANA Osoby planujące wakacje w Dominikanie mogą być spokojne o swoje plany urlopowe. Turyści przylatujący do tego kraju nie muszą wykonywać testów, natomiast mogą zostać poddani testom na obecność COVID-19 na lotnisku na koszt Rządu Dominikany.

Należy jednak pamiętać, że odwiedzający są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularzu wjazdu i wyjazdu na 72 godziny przed wylotem. Rząd Dominikany wprowadził godziny policyjne od 22:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 21:00 do 5:00 w soboty, niedziele i święta, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. TANZANIA (ZANZIBAR) Turyści podróżujący na Zanzibar, mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem lub antygenowego, wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem. Na mniej niż 24 godziny przed wylotem podróżujący mają obowiązek wypełnić elektroniczny formularz zdrowia, z kolei po przyjeździe na Zanzibar należy wypełnić kartę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia. Dodatkowo turyści z krajów z wysokim współczynnikiem zachorowań lub wykazujące objawy COVID-19, mogą zostać poddane szybkiemu badaniu testem antygenowym.

Więcej informacji dla podróżujących można znaleźć tu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

https://www.travelplanet.pl/blog/covid-19-aktualne-informacje-dla-podrozujacych/

Bezsenność. Jak sobie z nią radzić? #ZROZUM