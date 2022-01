USA: Nie żyje wokalista Meat Loaf. Miał 74 lata i odszedł u boku bliskich

Nie żyje Meat Loaf - wokalista, którego „Bat Out Of Hell” jest jednym z najlepiej sprzedających się album wszech czasów. Miał 74 lata.

Piosenkarz sprzedał 100 milionów płyt na całym świecie i pojawił się w filmach takich jak Fight Club, Rocky Horror Picture Show i Wayne's World.

Córki Pearl i Amanda oraz bliscy przyjaciele byli z nim przez ostatnie 24 godziny – napisała w Internecie jego rodzina. Wiemy, ile znaczył dla tak wielu z was i naprawdę doceniamy całą miłość i wsparcie, gdy przechodzimy przez czas żalu po utracie tak inspirującego artysty i pięknego mężczyzny – dodali.

Naprawdę wokalista nazywał się Marvin Lee Aday, ale znany był również jako Michael. Przyszedł na świat w Dallas w Teksasie i był najbardziej znany ze swojej trylogii Bat Out Of Hell, która sprzedała miliony albumów na całym świecie. W późnych latach 70. i 80. wydał szereg innych albumów, w szczególności Dead Ringer i Midnight at the Lost and Found.

Cher, która wystąpiła z nim w duecie w utworze Dead Ringer for Love z 1981 roku, wspomina, że ​​„dobrze się bawiła” śpiewając z nim.