USA: Najtragiczniejsza doba. Co 30 sekund z powodu koronawirusa umierał jeden człowiek

W Stanach Zjednoczonych padł smutny rekord, w ciągu jednej doby co 30 sekund umierał z powodu koronawirusa jeden człowiek!

Po raz pierwszy liczba chorych na Covid-19 przekroczyła sto tysięcy.

W Stanach doszło do 14 milionów zakażeń koronawirusem, umarło 273,5 tys. ludzi.

I choć to zdumiewające, to ostatnia dobowa liczba śmiertelnych ofiar prawdopodobnie się zwiększy, pisze New York Times, dodając opinie ekspertów, iż jest to efekt niedawnych podróży Amerykanów w Święto Dziękczynienia.

Wielu Amerykanów zastanawia się teraz, jak świętować Boże Narodzenie i Nowy Rok, zauważa gazeta.

Dr Robert Redfield, dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom: zbliżamy się do najtrudniejszego okresu w historii zdrowia publicznego w tym kraju.

Dodał: gwałtowny wzrost liczby zgonów nie jest nieunikniony. Nie jesteśmy bezbronni. Prawda jest taka, że poprawa nie zastąpi, jeśli tylko połowa z nas robi to, co trzeba. Prawdopodobnie nie będzie lepiej, nawet jeśli trzy czwarte stosuje się do poleceń specjalistów.