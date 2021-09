USA: muzyk R. Kelly uznany za winnego wykorzystywania seksualnego kobiet. Grozi mu dożywocie

Muzyk R. Kelly został uznany przez ławę przysięgłych w Nowym Jorku winnym handlu kobietami w celach seksualnych oraz prowadzenia zorganizowanej przestępczości.

Wyrok zapadnie dopiero w maju przyszłego roku, 54-latkowi grozi nawet dożywocie. Przysięgli uznali go za winnego wszystkich dziewięciu stawianych mu zarzutów, z czego zdecydowana większość dotyczyła złamania przepisów ustawy zakazującej sprowadzania kobiet z innych stanów do prostytucji.

Dochodzenie przeciwko muzykowi ciągnęło się latami. Świadkowie zeznawali, że traktował on nastolatki jak niewolnice, zmuszając je do zaspokajania swoich potrzeb. Jedną z dziewczyn więził kilka dni w zamkniętym pomieszczeniu bez jedzenia, a potem gwałcił. Inną zaś, gwiazdę muzyki Aaliyah, miał nielegalnie poślubić, gdy ta miała zaledwie 15 lat.

Muzyk nie przyznaje się do winy. Czas do ogłoszenia wyroku spędzi w areszcie. Czekają go kolejne procesy w innych stanach. Zarzuty są podobne. Kelly jest laureatem nagrody Grammy m.in. za przebój "I believe I can fly".