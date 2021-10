USA: Mohammed Khalifa przed sądem. Przez lata był tajemniczym głosem propagandowych filmów ISIS

Przez lata był tylko tajemniczym głosem filmów propagandowych Państwa Islamskiego. Teraz Mohammed Khalifa stanie przed amerykańskim sądem. Grozi mu dożywocie.

Przez lata jego głos stojący za propagandą tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) był tajemnicą. Teraz Kanadyjczykowi postawiono zarzuty karne. Kanadyjczyk, który według amerykańskich śledczych stoi za anglojęzycznymi filmami propagandowymi dla Państwa Islamskiego, został przywieziony do Wirginii, tam będzie sądzony. 38-letni Mohammed Khalifa został pojmany przez siły kurdyjskie w Syrii w 2019. Był wtedy w ISIS od sześciu lat. Zaczynał jako bojownik, potem tłumaczył i rozpowszechniał propagandę w języku angielskim. W końcu był szefem medialnym ISIS nagrywał wideo, wypowiedzi audio, prowadził magazyn internetowy. Zdaniem prokuratorów, Khalifa zrobił kilkanaście filmów rekrutacyjnych do ISIS, w tym dwa mające na celu zwabienie do ISIS ludzi z Zachodu. W filmach Khalifa zachęcano do przyłączenia się do ISIS za granicą lub, jeśli nie mogli, do ataków w ich ojczystych krajach. Jeden z nich zawierał wypowiedź mężczyzny, który deklarował lojalność wobec ISIS przed popełnieniem masakry w Pulse Nightclub w Orlando w 2016. Inne pokazywały egzekucje, w tym więźniów syryjskich, którzy zostali zmuszeni do kopania grobów oraz spalenie żywcem jordańskiego pilota.

Mohammed Khalifa nie tylko walczył dla ISIS w Syrii, był też głosem nawołującym do przemocy – mówił Raj Parekh, jeden z amerykańskich prokuratorów zajmujących się sprawą. Khalifa promował terrorystów, wspierał rekrutacje do ISIS i gloryfikował jej morderstwa. Khalifa, który urodził się w Arabii Saudyjskiej, był też odpowiedzialny za tłumaczenie materiałów z arabskiego na angielski. Jest oskarżony o wspieranie organizacji terrorystycznej. Jeśli zostanie uznany winnym, grozi mu dożywocie. To druga sprawa dotycząca propagandowego ramienia Państwa Islamskiego wniesiona do sądu federalnego w Aleksandrii w Wirginii. Miejscowi śledczy prowadzą również sprawę przeciw dwóm mężczyznom oskarżonym o pomoc w zabiciu amerykańskich i brytyjskich zakładników w imieniu ISIS. Jeden z nich przyznał się do winy; proces drugiego ruszy w przyszłym roku.

W czasie, gdy ukazały się przerażające filmy ISIS, władze amerykańskie nie miały pojęcia, kim jest narrator; FBI szukało tajemniczego osobnika od 2015 roku. Po schwytaniu Khalifa ten przedstawił się jako tajemniczy propagandysta. W wywiadzie dla Canadian Broadcasting Corp. wyznał: Prowadziłem normalne życie w Kanadzie, radziłem sobie dobrze i zrezygnowałem z tego.

Według CBC był on specjalistą od technologii informatycznych w Toronto, kiedy dołączył do Państwa Islamskiego. Mówił, że zradykalizował się pod wypływem filmów propagandowych, w których wypowiadał się m. in. Anwar al-Awlaki, obywatel USA, który dołączył do Al-Kaidy i zginął w ataku dronów USA w Jemenie w 2011 roku. Przybyłem tu, aby walczyć w obronie Syryjczyków, ale także o ustanowienie szariatu, aby przywrócić islamski kalifatu – napisał w mailu do krewnego zaraz po opuszczeniu Kanady Khalifa. Amarnath Amarasingam, kanadyjski badacz ekstremizmu z Queen's University, jako pierwszy zidentyfikował Khalifę jako głos brutalnych filmów ISIS. Amarasingam ma nadzieję dowiedzieć się, czy Khalifa zajmował jakąć wyższą pozycję w Państwie Islamskim poza tworzeniem angielskiej propagandy. Kiedy w 2018 roku upadło Państwo Islamskie, Khalifa powiedział agentom FBI, że kazano mu uciekać, ale zdecydował zostać i walczyć dalej. Podczas strzelaniny z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi w styczniu 2019 r. jego kałasznikowa zaciął się i poddał się.

