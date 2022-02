USA mogą zakazać niektórym bankom Rosji prowadzenia operacji w dolarach. Kreml: poradzimy sobie

Jednak nie wszyscy eksperci są przekonani co do skuteczności zapowiadanych sankcji w takim stopniu jak Demokraci i Republikanie na Kapitolu. Kristine Berzina z German Marshall Fund of the United States powiedziała radiu Głos Ameryki, że Rosja żyje pod różnego stopnia sankcjami oraz groźbą kolejnych sankcji przez większość ostatniej dekady i miała czas podjąć kroki w celu zbudowania rodzaju gospodarczego bufora minimalizującego siłę uderzenia sankcjami. Rosjanie przygotowali się m.in. do odłączenia od systemu SWIFT, zredukowali udział dolara w swych rezerwach, a poza tym znacząco zwiększyli te rezerwy.