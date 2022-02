USA: Miliarder Peter Thiel chce odejść z zarządu Facebooka (Meta) i zajmie się wspieraniem Donalda Trumpa

Peter Thiel, amerykański miliarder, odejdzie z zarządu Meta (Facebook) i zajmie się wspieraniem Donalda Trumpa. Choć w oświadczeniu Meta i Thiela nie było ani słowa o jego planach na przyszłość, to Wall Street Journal i New York Times podały, że miliarder skupi się na wspieraniu kandydatów republikańskich, którzy forsują program byłego prezydenta Donalda Trumpa w wyborach śródokresowych. Te ostatnie odbywają się w połowie kadencji w Stanach Zjednoczonych i dają Amerykanom możliwość zmiany składu politycznego Kongresu USA w Senacie i Izbie Reprezentantów co dwa lata.

- Był w naszym zarządzie od prawie dwóch dekad i wiedzieliśmy, że w pewnym momencie poświęci swój czas innym zainteresowaniom - zawarł w oświadczeniu założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg.

Thiel opuści zarząd po zgromadzeniu akcjonariuszy Meta, które zwykle odbywa się w maju. Thiel był pierwszym zewnętrznym inwestorem Facebooka, z udziałami, które przyniosły mu setki milionów dolarów, dołączając do zarządu powstającego giganta w 2005 roku.

Thiel zbudował swoje imperium dzięki firmie PayPal zajmującej się płatnościami online i zainwestował m.in. w Airbnb, Affirm, Stripe i SpaceX. Uważany za jednego z najwybitniejszych konserwatystów branży technologicznej, stał się zwolennikiem Donalda Trumpa, w roku 2016 przekazał 1,25 miliona dolarów na kampanię wyborczą Trumpa.