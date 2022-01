USA: Matka sprzedała 5-letnią córkę pedofilowi. Dziewczynka została zgwałcona i zamordowana

Funkcjonariusze organów ścigania w Alabamie zatrzymali 35-letnią kobietę z Georgii, która miała przyjąć pieniądze za oddanie dziecka pedofilowi. Postawiono jej zarzuty udziału w morderstwie i handlu ludźmi dla celów seksualnych. W ręce policji trafił też 37-letni mężczyzna, którego oskarżono o morderstwo. Do nich zaś dojdą prawdopodobnie zarzuty gwałtu i wytwarzania dziecięcej pedofilii. Okazało się, że pedofil jest dobrze znany policji.

Ta rozrywająca serce historia wydarzyła się na początku grudnia. Wtedy to 35-letnia Kristy Simple zgłosiła na policji zaginięcie córki. Kamarie Holland na co dzień mieszkała z ojcem, jednak tym razem spędziła weekend w domu matki w stanie Georgia. W rozmowie z policją kobieta przekonywała, że dziecko zostało porwane. Wskazywała, że kiedy 13 grudnia obudziła się o 5.50 już go nie było, a drzwi do jej domu były otwarte.