USA: masakra podczas parady bożonarodzeniowej w Waukesha. Sprawcą masakry jest Darrell Edward Brooks, raper znany jako MathBoi Fly

Podejrzanym o dokonanie zamachu jest 39-letni rapper Darrell Edward Brooks, znany pod pseudonimem MathBoi Fly.

Został zatrzymany przez policjantów w Waukesha po tym, jak jego czerwony Ford Escape przejechał przez miasto i wbił się w tłum paradujących ludzi.

Pięć osób zginęło, ponad 40 osób (w tym 12 dzieci) zostało rannych w niedzielnym horrorze. Policjanci otworzyli ogień do SUV-a, który przebił się przez barierę i odjechał. Funkcjonariusze chwilę później wpadli do jednego z domów w Milwaukee, gdzie czerwony SUV zaparkował na podjeździe. Przód pojazdu był pognieciony aż do przedniej szyby ze zwisającym zderzakiem i tablicą rejestracyjną.

Brooks został aresztowany i skarżył się w momencie zatrzymania na ból ramienia. Z dokumentów sądowych wynika, że Brooks w swoich tekstach pisał o zabijaniu ludzi. Jedna z jego piosenek nosiła tytuł „Gon Kill U. Wiele tekstów jego piosenek zawiera na przykład takie słowa: „Będą potrzebować środka czyszczącego do tego g***a, które zrobiliśmy, wszyscy moi mordercy Gacey, gdzie ich ciała się ukryły”.