USA: Legenda rocka, Bruce Springsteen zatrzymany za jazdę po pijanemu. Wkrótce Boss stanie przed sądem

Jeden kieliszek tequili wypity przez Bruce’a Springsteena sprawił, że policja zatrzymała legendę muzyki pop.

Jeszcze w tym miesiącu stanie on przed sądem pod zarzutem jazdy po pijanemu i spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu. Do zatrzymania doszło 14 listopada, ale dopiero teraz ujawniły to amerykańskie media.

Incydent miał miejsce na terenie parku na półwyspie Sandy Hook w stanie New Jersey. Kiedy fani zobaczyli 71-letnią gwiazdę na motorze, poprosili go, aby podjechał do nich, by zrobić wspólne zdjęcie. Jeden z miłośników piosenkarza poczęstował go kieliszkiem tequili, ten wypił i na nieszczęście dla Bruce'a, zrobił to na oczach policji, która szybko zatrzymała legendę Rock 'N' Roll Hall of Fame.

To pierwszy przypadek przyłapania piosenkarza jazdy pod „wpływem”, ale już kosztowała go wiele. Koncern Jeep zawiesił emisję reklam z udziałem gwiazdora i usunął wideo z portalu YouTube do czasu wyjaśnienia sprawy. Reklama, w której Springsteen wzywa do narodowej jedności, wyemitowana została podczas Superbowl.