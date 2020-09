USA: Krwawe zamieszki w Kentucky, dwóch policjantów postrzelonych, Gwardia Narodowa czeka na rozkaz (VIDEO)

Do zamieszek doszło po tym, gdy ława przysięgłych zdecydowała, że policjanci nie przyczynili się do śmierci Afroamerykanki Breonny Taylor.

26-latka została zastrzelona, gdy 13 marca trzech policjantów wtargnęło do jej domu.

Tylko jeden z nich, Brett Hankison usłyszał zarzut nieusprawiedliwionego stworzenia sytuacji zagrożenia życia i to nie dla Taylor, tylko dla jej sąsiadów.

Pozostali zostali oczyszczeni z zarzutów, co doprowadziło do eksplozji niezadowolenia mieszkańców Louisville. Gubernator stanu Kentucky poprosił o pomoc Gwardię Narodową. Z gubernatorem rozmawiał prezydent Donald Trump. - Wszystko wróci do normy – obiecywał prezydent USA.

W Louisville ogłoszono stan wyjątkowy. Burmistrz Greg Fischer wprowadził godzinę policyjną na trzy dni. Mimo to w nocy nadal gromadziły się tłumy.