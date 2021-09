USA: koronawirus zabił małżeństwo, osierocili pięcioro małych dzieci. Nie byli zaszczepieni

Ona była pielęgniarką, jej mąż nauczycielem matematyki. Nie mieli jeszcze 40 lat, oboje zmarli w odstępie zaledwie kilku dni zakażeni koronawirusem. Amerykańskie małżeństwo Daniel i Davy Macias z Kalifornii osierociło pięcioro małych dzieci.

Ich rodzina mówi, że nie byli antyszczepionkowcami, planowali przyjęcie preparatu przeciwko Covid-19, ale nie zdążyli. Byli bardzo ostrożni, unikali kontaktu z obcymi, jedzenie im dowożono, przestrzegali zasad higieny, a mimo to doszło do tragedii. 37-letnia Davy w siódmym miesiącu ciąży trafiła do szpitala po zakażeniu koronawirusem.