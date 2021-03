USA. Joe Biden pierwszy raz spotkał się z dziennikarzami w roli prezydenta. "Będę starał się o reelekcję"

- 8 grudnia deklarowałem, że w ciągu pierwszych stu dni prezydentury zaszczepimy 100 milionów osób. Ten cel osiągnęliśmy już w ubiegłym tygodniu, w związku z czym stawiamy sobie kolejne wyzwanie, którym będzie zaszczepienie w tym okresie łącznie 200 milionów ludzi. To ambitny plan, ale żaden innych kraj nawet nie zbliżył się do takiej liczby- powiedział Biden.

Po trwającym niespełna 4 minuty wystąpieniu Biden zaprosił dziennikarzy do zadawania pytań osobiście odczytując ich imiona i nazwy redakcji - udział rzecznik prasowej Białego Domu Jen Psaki ograniczył się w czasie trwania konferencji jedynie do fizycznej obecności na sali.

- Ludzi przybywa, bo wiedzą, że jestem miłym, przyzwoitym i dobrym człowiekiem. - próbował żartować Biden. - Wzrost migracji następuje jednak co roku. Ale większość z ludzi jest odsyłana do domu, nawet nie przekraczają granicy. Wyjątkiem są dzieci, ale pamiętajmy, że nie mówimy o niemowlakach odbieranych matkom, tylko o osobach mających przeważnie po kilkanaście lat. - stwierdził podkreślając, że wszyscy migranci powinni być przyjmowani z powrotem przez Meksyk i że negocjacje w tej sprawie trwają.

W dalszej kolejności prezydent USA odpowiadał na pytania z zakresu z polityki zagranicznej, związane m.in. z wycofaniem amerykańskich żołnierzy z Afganistanu, zagrożeniem ze strony Korei Północnej oraz relacji z Moskwą i Pekinem.

- Znam Xi Jingpinga od dawna. Jako wiceprezydent USA za kadencji Baracka Obamy spędziłem z nim więcej czasu niż jakikolwiek inny polityk na świecie. To były całe godziny spędzone tylko z nim i naszymi tłumaczami. - oznajmił Biden odnosząc się do swoich spotkań z przywódcą Chin. - Nie ma w nim ani krzty demokracji, ale to bardzo bystry człowiek. Gdy zadzwonił do mnie po elekcji powtórzyłem mu, że nie chcemy konfrontacji, ale jesteśmy gotowi na bardzo zaciętą rywalizację. - poinformował Biden.

W czasie konferencji amerykański prezydent przyznał także, że już myśli o drugiej kadencji w fotelu prezydenta USA. TO pierwsza taka zapowiedź od czasu kampanii, w czasie której miał mówić współpracownikom, że bierze pod uwagę złożenie urzędu po czterech latach.

- Mam plan kandydować w 2024 roku, oczekuję, że tak się stanie. - stwierdził Biden.