USA: jeden z pasażerów wysmarkał się w kocyk w samolocie i zapłaci za to 10 tysięcy dolarów kary

Amerykańskie linie lotnicze zgłosiły do FAA już ponad 1300 przypadków podobnych zachowań pasażerów od lutego tego roku, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi latami. Agencja podała również, że zidentyfikowała „potencjalne naruszenia” 260 przypadkach i powiadomiła pasażerów o tym, że będzie dochodziła odszkodowań finansowych w 20 przypadkach. Kolejne działania egzekucyjne są przygotowywane, zawarto w komunikacie FAA.

Po tym, jak FAA zaproponuje niesfornemu pasażerowi karę finansową, ten ma kilka możliwości. Albo po prostu zapłaci grzywnę, poprosi o niższą karę, bo nie stać go na jej zapłacenie, będzie próbował udowodnić, że naruszenie przez niego reguł nie miało miejsca, poprosi o wyjaśnienie sprawy przez agencję lub złoży wniosek o oficjalne przesłuchanie go przez odpowiednie władze. Pasażerowie mają 30 dni na odpowiedź od otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze.

Według FAA od lutego tego roku zgłoszono „niesforne zachowanie”, jak to określono, u 1300 podróżnych podczas lotów. Incydent, który doprowadził do nałożenia grzywny w wysokości 10 500 dola-rów miał miejsce podczas lotu z Fort Lauderdale do Los Angeles. Chociaż FAA nie podała nazwiska pasażera, to jednak szefowie linii JetBlue powiedzieli, że zakazano odbycia lotu w tym dniu i na tej trasie raperowi Lil Pumpowi za to, że nie chciał założyć maski podczas lotu.