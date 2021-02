USA: Ivanka Trump nie wystartuje w 2022 roku w walce o fotel senatora. Tworzenie politycznej dynastii Trumpów odłożone

Córka byłego prezydenta Donalda Trumpa, Ivanka nie rzuci wyzwania senatorowi Marco Rubio w walce o mandat w Senacie w 2022 roku, informuje The New York Times. Potwierdzają to źródła zbliżone do Kapitolu.

Tym samym próba budowy politycznej dynastii Trumpów zostaje odłożona na bliżej nieokreślony czas. - Marco rozmawiał z Ivanką jakiś czas temu - powiedział gazecie Nick Iacovella, rzecznik Rubio. Natomiast Ivanka zaoferowała swoje wsparcie w reelekcji Marco. - Odbyli w tym celu dobrą rozmowę - dodał.

Rubio, który po raz pierwszy został wybrany na senatora w 2010 roku, w przyszłym roku będzie kandydował do Senatu na trzecią kadencję. Źródło wspomnianej gazety podało również, że biuro senatora Rubio poprosiło Ivankę Trump, aby nie mówiła o swoich ewentualnych planach kampanii do Senatu, dopóki oboje wcześniej nie odbędą w tej sprawie rozmowy.

Były prezydent Donald Trump i jego rodzina przeprowadzili się na Florydę po tym, jak przegrał on listopadowe wybory. Mieszkają oni w Palm Beach na Florydzie w jego ośrodku wypoczynkowym Mar-a-Lago. Chociaż krążą plotki o planach byłego prezydenta i przyszłości jego dzieci w polityce, żaden członek rodziny Trumpów nie ogłosił żadnych planów ubiegania się o jakiś urząd.