USA: Ivana Trump, pierwsza żona amerykańskiego prezydenta: "On nienawidzi przegrywać"

- Myślę, że podobało im się przebywanie z Donaldem, prowadzenie wyborów i obserwowanie, co się stanie, ale teraz - dzięki Bogu - koniec - mówi Ivana. - Nie jestem pewna, co zamierzają zrobić.

Ivana od długiego czasu utrzymywała z Donaldem Trumpem burzliwe relacje i nie wstydzi się wyrażać opinii o nim i Białym Domu. Chwaląc jego konserwatywne osiągnięcia - przypuszcza, że skończy z polityką pomimo hałaśliwych i buńczucznych wypowiedzi.

- Nie sądzę, żeby miał wybór - mówi Ivana. - Chyba pojedzie do Palm Beach, będzie grał w golfa i będzie żył normalnym życiem. To najlepszy wybór, biorąc pod uwagę to, co potrafi .