USA: Huragan Laura zbliża się do wybrzeży Teksasu i Luizjany. Trwa ewakuacja setek tysięcy ludzi (VIDEO)

Potężny huragan Laura zbliża się do wybrzeży Teksasu i Luizjany. Kiedy dotrze nad ląd, siła wiatru osiągnie 240 kilometrów na godzinę, a może i więcej, co oznacza, że zmiecie wszystko, co napotka na swojej drodze.

W obawie przed śmiertelnymi ofiarami i wielkim stratami nakazano ponad 600 tysiącom ludzi z obu stanów ewakuację. W sumie ostrzeżenia o żywiole wysłano do półtora miliona ludzi.

Laura ma już czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona i uderzy niemal dokładnie w 15. rocznicę potwornego huraganu Katrina, który zalał Nowy Orlean i zabił ponad tysiąc osób, oraz Rity, która w 2005 roku dopadła Teksas i Luizjanę.

Uderzenie Laury może być tragiczniejsze niż Rity, który był jednym z trzech najsilniejszych huraganów w USA.