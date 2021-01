USA: Dymisje ludzi z ekipy Trumpa i groźba odsunięcia prezydenta od władzy jeszcze przed inauguracją Joe Bidena

Przykład dał wiceprezydent Mike Pence, który nie posłuchał polecenia prezydenta, by zmienić w Kongresie werdykt Kolegium Wyborczego, które potwierdziły wygraną Joe Bidena w prezydenckich wyborach w listopadzie ubiegłego roku. Wiceprezydent Pence otwierając ponownie Senat, zwrócił się bezpośrednio do demonstrantów mówiąc: Nie wygraliście!

Jak donosi CNN członkowie rządu Donalda Trumpa prowadzą rozmowy na temat 25. poprawki do konstytucji USA, w której mowa jest o odsunięciu prezydenta od władzy. I tu wielką rolę mógłby odegrać Mike Pence, gdyż uruchomienie tego kroku wymagałoby włączenia się wiceprezydenta. Zgodnie z tą poprawką, gdyby większość członków gabinetu Trumpa, pod przewodnictwem wiceprezydenta uznała, że prezydent jest niezdolny do sprawowania urzędu, pisemnie poinformowano by o tym Kongres. Wtedy władze przejąłby wiceprezydent. Gdyby prezydent sprzeciwił się tej opinii, wtedy decyzję podjąłby Kongres.

O użycie tej konstytucyjnej poprawki zaapelowali do wiceprezydenta Pence'a demokratyczni członkowie komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Pozwoliłoby to odsunąć prezydenta od władzy jeszcze przed 20 stycznia, kiedy nastąpi inauguracja prezydentury Joe Bidena.

Nie wiadomo, jak zachowałby się w tej sytuacji Pence. Co prawda nie podał się do dymisji ale wypowiedział już posłuszeństwo prezydentowi. Do dymisji za to zamierza się podać Robert O'Brien, doradca prezydenta Trumpa. Do dymisji podała się już Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump i była rzeczniczka Białego Domu. Odeszły również Sarah Matthews z biura prasowego i Anna Cristina Niceta, odpowiedzialna za organizację spotkań prezydenta. Lista urzędników, zdaniem CNN, zawiera kilkanaście kolejnych osób.