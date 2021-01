USA: Donald Trump postawiony w stan oskarżenia za "podżeganie do powstania" podczas zamieszek na Kapitolu

Tym samym Trump jest pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia (impeachment) przez Kongres. Poprzednio miało to miejsce w grudniu 2019 roku, w związku z tzw. aferą ukraińską. Sprawa Trumpa trafi teraz do Senatu, gdzie w przypadku skazania go, może zostać pozbawiony możliwości ponownego sprawowania urzędu.

Prezydent został oskarżony przez Kongres o podżeganie do szturmu na Kapitol przemówieniem z 6 stycznia na wiecu przed Białym Domem. Po jego słowach Trumpa jego zwolennicy włamali się do Kapitolu, zmuszając polityków do zawieszenia certyfikacji wyników wyborów i schronienia się. Budynek został zamknięty, pięć osób zginęło.

W oskarżeniu stwierdzono, że Trump „wielokrotnie wydawał fałszywe oświadczenia, w których twierdził, że wyniki wyborów prezydenckich są fałszywe i nie należy ich akceptować.

Następnie powtórzył te twierdzenia i świadomie wygłaszał oświadczenia do tłumu, które zachęcały i skutkowały bezprawnymi działaniami na Kapitolu, co doprowadziło do przemocy i śmierci.

Prezydent Trump poważnie zagroził bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i ich instytucji rządowych, zagroził integralności systemu demokratycznego, przeszkodził pokojowemu przekazaniu władzy.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, demokrata, powiedziała na sali parlamentu: Prezydent Stanów Zjednoczonych wzniecił to powstanie, ten zbrojny bunt przeciwko naszemu wspólnemu krajowi. - Musi odejść. Jest wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla narodu, które wszyscy kochamy.