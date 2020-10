USA: Donald Trump i Joe Biden odpowiadali na pytania przed wyborcami. Obaj uchylili się od odpowiedzi na najtrudniejsze kwestie

Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarki telewizji NBC Savannah Guthrie w Miami na Florydzie. Jego demokratyczny rywal Joe Biden był z kolei przepytywany przez George Stephanopoulosa z telewizji ABC w hali w Filadelfii. Jak podkreśla BBC, o ile dyskusja Trumpa z Guthrie często przypominała ostra polemikę - moderatorka NBC nie pozwalała prezydentowi unikać odpowiedzi na pytania, z kolei on przerywał jej i krytykował same pytania - o tyle debata Bidena była znacznie spokojniejsza. Stephanopoulos pozwalał Bidenowi na długie, zawiłe wypowiedzi i nie przerywał kandydatowi na prezydenta.

Była to druga - choć nietypowa - debata kandydatów na prezydenta w wyborach, które odbędą się 3 listopada. Tym razem kandydaci nie spotkali się twarzą w twarz, ale w tym samym czasie odpowiadali na pytania moderatorów w dwóch różnych halach i różnych miastach.

Donald Trump, który ostatnio przeszedł koronawirusa, był pytany m.in. o to, czy wie, kiedy się zaraził i czy podczas poprzedniej debaty w jednym studiu z Joe Bidenem był już zakażony.

Jak podaje BBC, moderatora Savannah Guthrie zapytała Trumpa, czy odrzuca te teorie. on miał odpowiedzieć wymijająco: „Nic nie wiem o QAnon”. Guthrie dociskała prezydenta, że grupa ta została uznana za potencjalne zagrożenie o charakterze terrorystycznym. Trump odparł, że nic na ten temat nie wie. Wie tylko, że grupa ta występuje bardzo mocno przeciwko pedofilii.

Zamiast o tej grupie, Trump zaczął mówić krytycznie o Antifie, ruchu lewicowych aktywistów, których oskarżył o sianie nieporządku w kraju.

Jedną z ważnych deklaracji Donalda Trumpa było stwierdzenie, że w razie przegranej w wyborach odda pokojowo władzę. Wcześniej Donald Trump mówił, że wybory mogą zostać sfałszowane, gdyż z powodu pandemii wiele głosów jest oddawanych drogą pocztową, co - zdaniem prezydenta - stanowi pole do fałszerstw. Jak informuje BBC, dotychczas drogą pocztową w USA oddano już ok 3 mln głosów w tegorocznych wyborach.

Tym razem Trump stwierdził, że na pytanie o to, czy odda władze pokojowo odpowiedź brzmi: tak. - Ale pragnę, podobnie jak wszyscy, żeby to były uczciwe wybory - dodał.

Biden unika odpowiedzi na pytanie o Sąd Najwyższy

Joe Biden, choć nie toczył batalii z moderatorem, jak Donald Trump, również uniknął odpowiedzi na niewygodne dla siebie pytania.