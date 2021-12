USA: Desperackie poszukiwania ocalałych po przejściu zabójczych tornad. Ponad stu zabitych (WIDEO)

W sześciu stanów USA trwają desperackie poszukiwania ocalałych. Dziesiątki osób zaginęło, a całe miasta zostały zniszczone przez 30 tornad. Prezydent Joe Biden ogłosił stan klęski w Kentucky, najbardziej dotkniętym stanie. Zginęło tam co najmniej 80 osób, w tym dziesiątki w fabryce świec w Mayfield. Ratownicy w innych miastach pukają do drzwi oraz docierają do osób, które próbują nawiązać kontakt ze światem.

- To najbardziej niszczycielskie żywioł, jaki widziałem w życiu – mówił lokalny kongresmen James Comer, pracujący z ratownikami w zrujnowanym Mayfield. Zawalona fabryka świec to teraz warstwa metalu, na niej samochody, beczki ze żrącymi chemikaliami. Będzie cudem, jeśli pozostał ktoś przy życiu. Jeden z pracowników błagał na Facebooku o pomoc, w tle słychać było jęki ludzi. Jesteśmy w pułapce, proszę, sprowadźcie pomoc – mówiła Kyanna Parsons-Perez, która ostatecznie została uratowana.