USA. Demokraci przedstawiają "rujnujące" sankcje na Rosję. Reuters: Jest poparcie Białego Domu

Jak przekazała agencja Reutersa, Biały Dom miał dać zielone światło na pakiet sankcji opracowanych przez Demokratów, które zostałyby nałożone na Rosję, gdyby ta nie zaprzestała agresji wobec Ukrainy.

"Ustawa o obronie suwerenności Ukrainy" zaproponowana została przez demokratycznego senatora Boba Menendeza. Zakłada szeroki pakiet sankcji przewidzianych do uruchomienia przeciwko Rosji w razie eskalacji agresji wobec Ukrainy, które sam polityk nazywa „rujnującymi”. Chodzi między innymi o działania zmierzające do odcięcia Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT, zakaz transakcji rosyjskimi obligacjami, restrykcje nałożone na największe banki i przedsiębiorstwa, a także gazociąg Nord Stream 2.

Oprócz tego ustawa przewiduje przeznaczenie 500 milionów dolarów na ewentualne wsparcie obronne dla Ukrainy

"Wysyłamy jasny sygnał, że USA są gotowe, by doprowadzić do dewastujących konsekwencji dla Putina i dla rosyjskiej gospodarki, jeśli Rosja dalej będzie podążała ścieżką prowadzącą do ponownej inwazji na Ukrainę" – napisano w ustawie.