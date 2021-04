USA: "Cholera, właśnie go zastrzeliłam" - krzyczała policjantka, która pomyliła pistolet z paralizatorem

Podczas konferencji prasowej szefostwo policji z Brooklyn Center koło Minneapolis udostępniło nagranie z kamery umieszczonej na mundurze Potter. Obraz pokazuje policjantkę zbliżającą się do pojazdu Wrighta, prosi go, by wysiadł z samochodu, próbuje mu założyć kajdanki, ten się wymyka i pada śmiertelny strzał.

- Cholera, właśnie go zastrzeliłam - krzyczała policjantka, Kim Potter, która chciała użyć wobec czarnoskórego kierowcy paralizatora, ale pomyliła się i sięgnęła po pistolet. Od jej kul zginął Daunte Wright, co wywołało zamieszki w Minneapolis w stanie Minnesota.

Nagranie z kamery ciała pokazuje trzech policjantów zbliżających się do białego sedana zaparkowanego na poboczu drogi. Jeden z nich podchodzi do okna po stronie kierowcy, drugi od strony pasażera. Policjant stojący po stronie kierowcy otwiera drzwi i Wright wysiada z samochodu. Następnie widać jak policjant wyciąga kajdanki. Ktoś mówi: "Masz nakaz".

Strzelanina miała miejsce w minioną niedzielę o godzinie 14.00. Gannon mówił, że policjanci powiadomili go o zatrzymaniu samochodu Wrighta. Kiedy sprawdzili jego nazwisko w komputerze, odkryli, że nie stawił się on w sądzie o posiadanie broni bez pozwolenia.

Trzeci policjant, czyli Potter, podchodzi do samochodu i kładzie rękę na ramieniu Wrighta, wtedy Wright wymyka się jej z uścisku i siada za kierownicą, wtedy pada strzał.

Lekarze sądowi hrabstwa Hennepin stwierdzili, że Wright zmarł od rany postrzałowej w klatkę piersiową i uznano jego śmierć za zabójstwo.

Komentując zapis policyjnej interwencji podczas konferencji prasowej, Gannon powiedział: "Widzę tylko to, co wy widzicie. Mogę to połączyć z dużą częścią szkolenia, które sam przeszedłem, i dlatego uważam, że było to przypadkowe użycie broni".

Śledztwo w sprawie śmierci Wrighta prowadzi specjalne biuro prokuratora, co jest normą w przypadku strzelanin z udziałem policjantów. Mniej więcej rok temu lokalni prokuratorzy uzgodnili, że przejmują od policji takie sprawy, aby uniknąć możliwego konfliktu interesów.

- Oglądałem zapis wideo i słuchałem wyjaśnień policjantki, wierzę, że miała ona zamiar użyć paralizatora, ale zamiast tego wystrzeliła do Wrighta z pistoletu - powiedział Gannon, szef policji Brooklyn Center.

Na kolejnej konferencji prasowej zapytano Gannona, czy uważa, że Potter powinna zostać zwolniona ze służby, odpowiedział: Są odpowiednie procedury w takich sprawach. Myślę, że powinniśmy dokładnie przeanalizować zapis kamery z jej munduru i wtedy podejmować decyzje.