USA: Choinki, szopki, utwory muzyczne i spektakle w świątecznym Nowym Jorku

Co roku tysiące nowojorczyków i turystów podziwia słynną choinkę, położoną w kompleksie Rockefeller Center na Manhattanie. W tym roku zaprezentowano tam 24-metrowy świerk norweski rozświetlany przez ponad 50 tys. różnokolorowych lampek. Drzewko wieńczy gwiazda firmy Swarovski pokryta trzema milionami kryształków.

1 grudnia, podczas uroczystego zapalenia światełek na choince odbył się występ grupy tancerek The Rockettes. W ciągu niemal miesiąca zespół dał również ponad 100 spektakli swojego tradycyjnego programu "The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes". Reszta występów została odwołana z powodu epidemii.

W okresie bożonarodzeniowym Filharmonia Nowojorska tradycyjnie wykonuje oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla. Każdego roku publiczność z aplauzem przyjmuje monumentalny utwór wykorzystujący cytaty z Pisma Świętego. W tym roku koncert odbył się w kościele Riverside na Manhattanie, utwór zagrano pod batutą Jeannette Sorrell.