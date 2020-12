USA: Cały katalog piosenek Boba Dylana kupił Universal Music Publishing Group. Cena? 300 mln dolarów!

Cały katalog piosenek Boba Dylana, który sięga 60 lat wstecz, został zakupiony przez Universal Music Publishing Group.

Choć nie padła cena, znawcy mówią o 300 milionach dolarów!

Katalog zawiera 600 utworów objętych prawami autorskimi, w tym takie hity, jak: „Blowin’ In The Wind ”,„ The Times They Are a-Changin ”,„ Knockin ’On Heaven’s Door” i „Tangled Up In Blue”.

Wpływowi dorobku Dylana mogą jedynie dorównać Beatlesi.

Genialne i poruszające, inspirujące i piękne, wnikliwe i prowokujące, jego piosenki są ponadczasowe - niezależnie od tego, czy zostały napisane ponad pół wieku temu czy wczoraj - zawarł w oświadczeniu Sir Lucian Grainge, dyrektor generalny Universal Music Group.

Piosenki Dylana były nagrywane ponad sześć tysięcy razy przez różnych artystów z dziesiątek krajów, kultur i gatunków muzycznych, w tym słynna wersja „All Along The Watchtower” Jimiego Hendrixa.