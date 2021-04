USA: Były policjant Derek Chauvin uznany winnym śmierci czarnoskórego George'a Floyda

Przysięgli wydali werdykt w procesie byłego oficera policji z Minneapolis, Dereka Chauvina, w sprawie śmierci George'a Floyda w maju 2020 roku. Były policjant został uznany winnym wszystkich stawianymch mu zarzutom, które przyczyniły się do śmierci czarnoskórego mężczyzny.

Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci drugiego stopnia.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-20/proces-ws-smierci-georgea-floyda-sedziowie-zdecydowali/?ref=slider

Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku, kiedy podczas policyjnej interwencji czarnoskóry George Floyd był duszo-ny przez wspomnianego gliniarza przez ponad dziewięć mi-nut. To miało, zdaniem oskarżających, doprowadzić do śmierci zatrzymanego mężczyzny.

Jury potrzebowało dziesięciu godzin narady, by ustalić werdykt. Nim do tego doszło prezydent Biden powiedział, że modli się o „właściwy werdykt” w procesie Chauvina.

W różnych częściach miasta gromadziły się grupki ludzi. Większość z nich pytana, mówiła, że oczekuje sprawiedliwego wyroku. W pobliżu w pogotowie byli policjanci, Gwardia Narodowa, tajniacy.