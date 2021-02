USA: Bruce Springsteen został ukarany grzywną w wysokości 540 dolarów za spożywanie alkoholu w parku

Bruce Springsteen został ukarany grzywną w wysokości 540 dolarów za spożywanie alkoholu w narodowym parku w New Jersey, orzekł sędzia federalny.

Supergwiazda "Thunder Road" została aresztowana 14 listopada 2020 roku. Boss, jak nazywają piosenkarza powiedział na rozprawie, że były to tylko dwa małe kie-liszki tequili, którymi poczęstował go jeden z fanów w Gateway National Recreation Area w New Jersey, gdy piosenkarz pojawił się tam na motorze..

Springsteen został też oskarżony o lekkomyślną jazdę i prowadzenie pojazdu pod wpływem. Te zarzuty jednak sąd oddalił, wyjaśniając, iż nie można przedstawić na to wystarczających dowodów.

Piosenkarz pojawił się na rozprawie w czarnej kurtce i swetrze, był spokojny, gdy przyznał, że pił alkohol w parku, mimo iż wiedział, że jest to nielegalne.

Obrona i prokuratura zgodzili się, że Springsteen przyzna się tylko do picia na terenie parku w zamian za oddalenie pozostałych zarzutów i uniknięcie procesu.