USA: Biden lekceważy przegraną w Wirginii, ale Demokraci boją się porażek w kolejnych wyborach

Demokraci wzywają do opracowania nowej strategii po wyborach gubernatora w Wirginii, w których wygrał kandydat Republikanów.

Kiedy prezydent Joe Biden uczestniczył w szczycie ONZ poświęconym zmianom klimatycznym w szkockim Glasgow, kamery zarejestrowały, jak drzemał podczas wygłaszanych przemówień. Przypomniało to, jak wyczerpujące są dla niego podróże zagraniczne.

Pytany o batalię w Wirginii Biden, pochylając się do mikrofonów na konferencji prasowej w Glasgow zapewniał: Wygramy. Niewielką różnicą ale wygramy.

Kilkanaście godzin później w Białym Domu powitała go burza politycznych wyzwań, które zagrażają jego programom społecznym i gospodarczym, których projekty leżą na Kapitolu i wprawiły Demokratów w strach przed perspektywą kolejnych wyborów.

Przyznanie przez prezydenta USA, że przegrana przez kandydata Demokratów kampania w Wirginii świadczy o niezadowoleniu Amerykanów między innymi z powodu obecnej sytuacji gospodarczej i rosnących cen paliw to za mało. Biden chciałby, żeby Kongres jak najszybciej przyjął projekty jego ustaw. Z tym będą jednak problemy. Jeśli dodamy do tego wyjątkowo niski wskaźnik poparcia dla Bidena, najniższy od II wojny światowej po dziewięciu miesiącach rządzenia, Demokraci mają powody do niepokoju, do strachu nawet. W tej sytuacji nikt nawet dziś nie wspomina możliwych planach drugiej kadencji Bidena.

Terry McAuliffe, kandydat Demokratów na gubernatora Wirginii, został pokonany w stanie, który jego partia uważała za całkowicie bezpieczny dla siebie. Ustąpił miejsca Glennowi Youngkinowi, Republikaninowi, który dopiero raczkuje w polityce. Wielu nazwało ten wynik „ostrzeżeniem dla wszystkich Demokratów”.