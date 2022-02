USA: Alec Baldwin i pobity przez niego Polak w Nowym Jorku zawarli ugodę

Finał skandalu z udziałem amerykańskiego gwiazdora Aleca Baldwina i polskiego przedsiębiorcy budowlanego Wojciecha Cieszkowskiego sprzed lat.

W listopadzie 2018 roku panowie pokłócili się o miejsce parkingowe w Nowym Jorku, a krewki aktor rzucił się z pięściami na Polaka. Pobił go do tego stopnia, że Cieszkowski trafił do szpitala. Na dodatek aktor oskarżył Cieszkowskiego, że ten chciał wyłudzić od niego wysokie odszkodowanie.

Polak oskarżył Baldwina o napaść i pomówienie. Sprawa ciągnęła się latami. Teraz obaj panwie zawarli ugodę. Alec Baldwin i Wojciech Cieszkowski zgodzili się rozwiązać wszelkie spory sądowe dotyczące incydentu, który miał miejsce 2 listopada 2018 r. — podali ich prawnicy. Warunki rozwiązania są prywatne i poufne. Żadna ze stron nie będzie udzielać żadnych komentarzy. Można się jedynie domyślać, że Polak otrzyma odszkodowanie w tej sprawie.