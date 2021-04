USA: akcja szczepień przyspiesza, ale jest problem. Wielu Amerykanów nie chce drugiej dawki szczepionki

Każdego dnia w Stanach Zjednoczonych wykonuje się średnio ponad 3 miliony szczepień. Mimo że program szczepień nabiera tempa, to jednak liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wciąż rośnie. Na dodatek pojawiło się nowe, niepokojące zjawisko. Otóż wielu Amerykanów zaszczepionych pierwszą dawką szczepionek Moderny i Pfizera uznały, że to im wystarczy, że druga dawka jest już niepotrzebna.

Nadzieja w heparynie. Przeciwzakrzepowy lek użyją do walki z koronawirusem

Narodowy Instytut Zdrowia ostrzega przed poprzestaniem tylko na jednej dawce. - Kiedy nie bierzesz drugiej dawki pojawia się pytanie, jak długo będziesz odporny - mówi czołowy amerykański wirusolog dr Anthony Fauci, doradca prezydenta Joe Bidena w sprawach pandemii koronawirusa. - A kiedy mamy do czynienia z wieloma wariantami koronawirusa, znajdujemy się w bardzo niepewnej strefie - dodaje.

Dr Paul Offit, dyrektor centrum edukacji szczepionek w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii, zachęca ludzi do przyjmowania obu dawek pomimo niedogodności związanych z drugą dawką. - Chociaż prawdą jest, że druga dawka może powodować zmęczenie i gorączkę oraz bóle głowy i mięśni, to jest niewielka cena za ochronę przed tą chorobą w sposób bardziej trwały lub dłuższy okres czasu - powiedział Offit. Dodał on, że przytłaczające dowody naukowe nie pozostawiają wątpliwości, iż obie dawki szczepionki zapewniają najlepszą ochronę przed COVID-19.