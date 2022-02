USA: Agenci FBI ujęli po 16 latach pościgu w Meksyku poszukiwanego mordercę

Jeden z najbardziej i najdłużej poszukiwanych przez FBI przestępców wpadł. Ujęto go w jednym z meksykańskich miast. Przestępca był kompletnie zaskoczony.

Mowa o 46-letnim Octaviano Juarez-Corro, który był sprawcą masakry w amerykańskim Milwaukee, gdzie zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Przestępca figurował na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów Federalnego Biura Śledczego (FBI).

Pojmano go w mieście Zapopan, niedaleko Guadalajary w Meksyku. Była to od dawna przygotowywana operacja, w której uczestniczyli funkcjonariusze ze specjalnego zespołu pościgowego meksykańskiej policji i agenci FBI.

- Octaviano Juarez-Corro spędził ostatnie 16 lat uciekając przed organami ścigania, ukrywając się w innym kraju i wierząc, że czas i odległość są po jego stronie – mówił po zakończeniu operacji Michael Hensle, agent specjalny odpowiedzialny za Biuro FBI w Milwaukee. - FBI ma duży zasięg i wyjątkowych partnerów zajmujących się poszukiwaniem przestępców na całym świecie. To dzięki tej współpracy udało się wytropić, osaczyć i pojmać poszukiwanego zbiega. Zostanie on teraz doprowadzony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. To będzie jednocześnie zamknięcie bolesnego epizodu dla rodzin jego ofiar.