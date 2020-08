USA: Afroamerykanin postrzelony siedmiokrotnie przez policjanta na oczach żony i dzieci. Wybuchły zamieszki, mecze NBA zagrożone! (VIDEO)

Dostał on na oczach żony i trójki dzieci siedem kul w plecy po tym, jak zignorował polecenia policji i chciał otworzyć drzwi swojego auta. Blake jest przytomny, ale częściowo sparaliżowany.

Policjanci zatrzymali już sprawcę zbrodni, to 17-letni Kyle Rittenhouse, oskarżono go o zabójstwo pierwszego stopnia.

Po tym zajściu we wtorkowy wieczór wybuchły zamieszki. Dwie osoby zostały zastrzelone, a jedna jest ranna. Na nagraniu umieszczonym w sieci widać, jak mężczyzna z długą bronią ucieka z miejsca zdarzenia i strzela w stronę ścigających go ludzi.

Z kolei prezydent Trump wysłał do Kenoshy Gwardię Narodową i szeryfów federalnych. Było gorąco, władze Kenoshy ogłosiły godzinę policyjną, jednak w środę protestujący ją zignorowali. Ci ostatni maszerowali obok skrzyżowania, na którym we wtorek wieczorem 17-latek zastrzelił dwie osoby. Modlono się i składano kwiaty.

- Byłem tam, bo jednym z zabitych był mój przyjaciel – mówił Daijon Spann.

Ofiary strzelca to 26-latek z Silver Lake w Wisconsin i 36-letni mieszkaniec miasta Kenosha. Ranny to 36-latek z West Allis w Wisconsin.

- Wszyscy skandowaliśmy: Czarne życie ma znaczenie, a potem usłyszeliśmy, bum, bum, i powiedziałem przyjacielowi: To nie fajerwerki – opowiadał „Chicago Tribune” 19-letni protestujący Devin Scott. - A potem facet z wielką bronią biegnie obok nas na ulicy, a ludzie krzyczą: On kogoś zastrzelił! Zastrzelił kogoś! I wszyscy próbują z nim walczyć, gonią go, a potem znowu zaczął strzelać - dodał.