USA. 27 osób uratowanych z kry lodowej dryfującej po jeziorze Michigan

Według biura szeryfa hrabstwa Brown, nikt nie został ranny w incydencie, który miał miejsce w zatoce Green Bay, która jest częścią jeziora Michigan. To tam właśnie kra oderwała się od brzegu i porwała ze sobą 27 osób. Większość z nich to wędkarze.

- Wraz z przemieszczaniem się lód pękał gwałtownie - wyjaśniło biuro szeryfa. Tym samym zanim ratownicy dotarli do uwięzionych na kurczącej się tafli, upłynęło około 90 minut. Byli oni już wówczas oddaleni od brzegu blisko półtora kilometra.

W akcji ratunkowej wzięło udział wiele służb – między innymi biuro szeryfa, kilka oddziałów straży pożarnej, straż przybrzeżna oraz Departament Zasobów Naturalnych Wisconsin.

W komunikacie zaznaczono, że dużym atutem były okręty i statki, które posiadają zaangażowane służby.

- Ich zdolność do przewożenia do ośmiu dodatkowych pasażerów oprócz personelu ratowniczego oraz ich zdolność do pokonywania lodowych i wodnych terenów znacznie zmniejszyła ilość czasu i ryzyko, jakie zajęła akcja ratunkowa – podkreślono.