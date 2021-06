USA: 15 miesięcy więzienia dla mężcyzny, który zabił w indiańskim rezerwacie czarnego niedźwiedzia

Na 15 miesięcy więzienia został skazany mężczyzna, który zabił i następnie odrąbał łeb ważącemu 350 kilogramów czarnemu niedźwiedziowi w rezerwacie Indian Red Lake w północnej Minnesocie.

Sędzia Susan Richard Nelson posłała za kraty 39-letniego Jamesa Stimaca. Zabity niedźwiedź był jednym z siedmiu zwierząt, które są pod opieką miejscowego plemienia, które nie zezwala nie In-dianom polować na niedźwiedzie w swoim rezerwa-cie.

Według prokuratorów Stimac, który pochodzi z Brainerd w Minnesocie nie jest członkiem plemienia Red Lake i wszedł do rezerwatu bez pozwolenia. Użył specjalnego łuku, by zastrzelić niedźwiedzia w pobliżu wysypiska śmieci w rezerwacie.

Wrócił na wysypisko następnego dnia i pozował do zdjęć z zabitym zwierzakiem. Później zamieścił fotki w mediach społecznościowych. Niedźwiedź był zbyt duży, aby można go było zabrać, więc kłusownik odciął mu głowę i zabrał ją do domu jako trofeum a resztę pozostawił.