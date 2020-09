USA: 13-latek spłonął w samochodzie, chroniąc się przed pożarem. Na kolanach zginął skulony pies

Kiedy pożary pustoszyły amerykański Oregon, 13-letni chłopiec chwycił swojego psa i pobiegli do samochodu. Myślał, że to go uratuje.

Zdaniem bliskich Wyatt Tofte, uciekając przed płomieniami, ​​pobiegł do pozostawionego na uboczu samochodu i wsiadł do niego. Sadził, że to go ochroni przed nacierającymi płomieniami, powiedział rzecznik rodziny.

- Wyatt, najsłodszy, taki ukochany chłopiec; uwielbiał łowić ryby, kochał gry wideo, jak wiele dzieci, był zawsze bardzo uprzejmy - powiedziała Susan Vaslev, rzeczniczka rodziny.