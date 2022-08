US Open. Na mecz Hurkacza czekamy z Hurraoptymizmem

Hubert Hurkacz został w maju najmłodszym polskim tenisistą w Erze Open (okres w tenisie, który rozpoczął się w 1968 roku, kiedy to zezwolono na udział zawodników amatorskich i zawodowych w każdym turnieju), który wygrał mecz w Wielkim Szlemie. Wrocławianin przeszedł pierwszą rundę French Open, dzięki zwycięstwu z Tennysem Sandgrenem. We wtorek „Hubi” rozprawił się ze Stafano Travaglią. Wygrał 6:2, 2:6, 7:6, 3:0 (Włoch skreczował z powodu bólu łydki). Po czterech latach przerwy znowu mamy Polaka w drugiej rundzie US Open, w 2014 roku pierwszą rundę przeszedł Jerzy Janowicz.

W czwartek (lub w nocy z czwartku na piątek) powtórzy się historia z kortów im. Rolanda Garrosa. W drugiej rundzie Hurkacz znowu zmierzy się z Marinem Ciliciem, zwycięzcą międzynarodowych mistrzostw USA z 2014 r. Rozstawiony z nr 7 Cilić zdobył tytuł w sensacyjnym finale, pokonując Keia Nishikoriego (który w drugiej rundzie zagra z nieobliczalnym i efektownym Gaelem Monfilsem).