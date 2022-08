US Open. Fenomenalny Roger Federer, awans Łukasza Kubota

Wielu kibiców ostrzyło sobie pazurki na starcie Nicka Kyrgiosa z Rogerem Federerem. Atrakcyjność widowiska zależała głównie od tego, jak bardzo będzie się chciało grać tenisiście z Australii. W pierwszym secie był bardzo konsekwentny. Zrażony pechowym przełamaniem, które dało pierwszego seta Federerowi - w drugim robił wszystko, by Szwajcar nie miał problemu z podwyższeniem prowadzenia.

Kyrgios obudził się w przedostatnim gemie drugiego seta. W trzecim secie znowu oglądaliśmy dosyć ciekawy mecz. Obaj panowie konsekwentnie wygrywali swoje gemy, aż doszło do akcji, która - co można stwierdzić już teraz - będzie ozdobą tegorocznego US Open.