Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zapewnia o bezpieczeństwie preparatu AstraZeneca

Nowe zasady szczepień. Ozdrowieńcy otrzymają jedną dawkę szczepionki po 6 miesiącach od zakażenia COVID-19

Ministerstwo Zdrowia w sobotę opublikowało nowe wytyczne dotyczące szczepień. Zakładają one między innymi wydłużenie czasu między dawkami szczepionek, a także zmiany w kwestii szczepień ozdrowieńców. - Jest to zalecenie. Jeżeli ktoś będzie postępował inaczej, to oczywiście prawnie nic mu nie grozi - mówił podczas poniedziałkowej konferencji rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.