Urszula wydała właśnie reedycję siódmego studyjnego albumu pt. „Supernova" oraz klip do hitu Urszuli „Rysa na szkle” [WIDEO,ZDJĘCIA]

To autorski, platynowy album Urszuli i Stanisława Zybowskiego, na którym znalazł się również utwór z płyty "Urszula & Jumbo" - "Rysa na szkle" w nowej wersji z polskim tekstem Bogdana Olewicza.

Po raz pierwszy do piosenki ukazuje się także, niezwykły i aktualny dziś bardzo teledysk. Pierwotnie piosenka nie doczekała się klipu. Ale powstał teledysk do wersji polsko-angielskiej.

- Zrobił go dziennikarz muzyczny Jacek Wroński. Niedawno odnaleźliśmy go na stronie Jacka, ale ze słabym dźwiękiem. Postanowiliśmy popracować nad tym i niedługo zaprezentujemy go w mediach społecznościowych. Jacek Wroński przyjechał na Woodstock z ekipą Jurka Owsiaka, a potem został u nas na kilka miesięcy. Pewnego dnia wymyślił, żebyśmy przejechali się naszym Chevroletem Z/28 po Nowym Yorku. Pokazywaliśmy mu miasto, a on kręcił obrazki naszą amatorską kamerką. Fajnie wyszło. Dziś nawet ogląda się to dużo lepiej niż wtedy - wspomina Urszula w rozmowie z Pawłem Trześniowskim.

Jeszcze w tym roku będzie miała premierę reedycja kolejnej, kultowej płyty oraz nowy, autorski album Urszuli.